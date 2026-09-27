İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi səfərdə Litva ilə heç-heçə edib - YENİLƏNİB-5

    Futbol
    • 27 sentyabr, 2026
    • 18:53
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi səfərdə Litva ilə heç-heçə edib - YENİLƏNİB-5

    Azərbaycan yığması UEFA Millətlər Liqasının yeni mövsümündə ilk oyununu keçirib.

    "Report" Kaunasa ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv səfərdə Litva ilə üz-üzə gəlib.

    Darius və Girenas stadionundakı qarşılaşma 1:1 hesabı ilə bitib.

    Meydan sahiblərinin heyətində 9-cu dəqiqədə Armandas Kuçis penaltini dəqiq yerinə yetirib. 14-cü dəqiqədə Mahir Emreli tarazlığı bərpa edib.

    Xatırladaq ki, Litva seçməsi qrupdakı ilk görüşündə səfərdə Lixtenşteyni iki cavabsız qolla üstələyib.

    UEFA Millətlər Liqasının Litva - Azərbaycan oyununda ikinci hissə başlayıb.

    "Report"un Kaunasa ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, hazırda görüşdə hesab bərabərdir - 1:1.

    9-cu dəqiqədə meydan sahiblərindən Armandas Kuçis penaltini dəqiq yerinə yetirib.

    14-cü dəqiqədə Mahir Emreli tarazlığı bərpa edib.

    UEFA Millətlər Liqasının Litva - Azərbaycan oyununda ilk hissə başa çatıb.

    "Report"un Kaunasa ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, hazırda görüşdə hesab bərabərdir - 1:1.

    9-cu dəqiqədə meydan sahiblərindən Armandas Kuçis penaltini dəqiq yerinə yetirib.

    14-cü dəqiqədə Mahir Emreli tarazlığı bərpa edib.

    UEFA Millətlər Liqasının Litva - Azərbaycan oyununda ikinci qol vurulub.

    "Report"un Kaunasa ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, Azərbaycan millisi hesabı bərabərləşdirib - 1:1.

    14-cü dəqiqədə Mahir Emreli fərqlənib.

    UEFA Millətlər Liqasının Litva - Azərbaycan oyununda hesab açılıb.

    "Report"un Kaunasa ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, matçda ilk qolu meydan sahibləri vurub - 1:0

    9-cu dəqiqədə Armandas Kuçis penaltini dəqiq yerinə yetirib.

    D Liqasının 2-ci qrupunun matçını Kiprdən olan FIFA referisi Menelaos Antoniou idarə edir.

    UEFA Millətlər Liqasının Litva - Azərbaycan oyunu start götürüb.

    "Report"un Kaunasa ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, qarşılaşma Darius və Girenas stadionunda keçirilir.

    D Liqasının 2-ci qrupunun matçını Kiprdən olan FIFA referisi Menelaos Antoniou idarə edir.

    Xatırladaq ki, Litva seçməsi qrupdakı ilk görüşündə səfərdə Lixtenşteyni iki cavabsız qolla üstələyib.

    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi səfərdə Litva ilə heç-heçə edib - YENİLƏNİB-5
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi səfərdə Litva ilə heç-heçə edib - YENİLƏNİB-5
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi səfərdə Litva ilə heç-heçə edib - YENİLƏNİB-5
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi səfərdə Litva ilə heç-heçə edib - YENİLƏNİB-5
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi səfərdə Litva ilə heç-heçə edib - YENİLƏNİB-5
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi səfərdə Litva ilə heç-heçə edib - YENİLƏNİB-5
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi səfərdə Litva ilə heç-heçə edib - YENİLƏNİB-5
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi səfərdə Litva ilə heç-heçə edib - YENİLƏNİB-5
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi səfərdə Litva ilə heç-heçə edib - YENİLƏNİB-5
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi səfərdə Litva ilə heç-heçə edib - YENİLƏNİB-5
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi səfərdə Litva ilə heç-heçə edib - YENİLƏNİB-5
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi səfərdə Litva ilə heç-heçə edib - YENİLƏNİB-5
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi səfərdə Litva ilə heç-heçə edib - YENİLƏNİB-5
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi səfərdə Litva ilə heç-heçə edib - YENİLƏNİB-5

    UEFA Millətlər Liqası Futbol üzrə Azərbaycan millisi
    Foto
    Сборная Азербайджана сыграла вничью с Литвой в Лиге наций УЕФА - ОБНОВЛЕНО
    Foto
    UEFA Nations League: Lithuania vs. Azerbaijan match underway
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    22:13

    Serbiya Prezidenti vəzifəsindən istefa verib

    Digər ölkələr
    22:10

    Vuçiç: Görünür, prezidentlikdən baş nazirə keçmək hamıya olar, yalnız mənə yox

    Digər ölkələr
    22:06

    Abbas Əraqçi: İran ABŞ ilə diplomatik əlaqələrə ümid edir

    Region
    21:46

    Tramp: Daim İrana hücumları bərpa etməyi düşünürəm

    Digər ölkələr
    21:26

    Türkiyədə mikroavtobusla minik avtomobil toqquşub, ölən və yaralananlar var

    Region
    21:11
    Foto

    Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    20:59
    Foto

    Türkiyə və Özbəkistan hərbçiləri Azərbaycanın Vətən müharibəsindəki zəfəri barədə məlumatlandırılıb

    Hərbi
    20:47
    Foto

    Azərbaycan Ordusunda Anım günü münasibətilə tədbirlər keçirilib

    Hərbi
    20:33
    Foto

    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun kollektivi şəhidləri anıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti