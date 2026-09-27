UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi səfərdə Litva ilə heç-heçə edib - YENİLƏNİB-5
- 27 sentyabr, 2026
- 18:53
Azərbaycan yığması UEFA Millətlər Liqasının yeni mövsümündə ilk oyununu keçirib.
"Report" Kaunasa ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv səfərdə Litva ilə üz-üzə gəlib.
Darius və Girenas stadionundakı qarşılaşma 1:1 hesabı ilə bitib.
Meydan sahiblərinin heyətində 9-cu dəqiqədə Armandas Kuçis penaltini dəqiq yerinə yetirib. 14-cü dəqiqədə Mahir Emreli tarazlığı bərpa edib.
Xatırladaq ki, Litva seçməsi qrupdakı ilk görüşündə səfərdə Lixtenşteyni iki cavabsız qolla üstələyib.
UEFA Millətlər Liqasının Litva - Azərbaycan oyununda ikinci hissə başlayıb.
"Report"un Kaunasa ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, hazırda görüşdə hesab bərabərdir - 1:1.
9-cu dəqiqədə meydan sahiblərindən Armandas Kuçis penaltini dəqiq yerinə yetirib.
14-cü dəqiqədə Mahir Emreli tarazlığı bərpa edib.
UEFA Millətlər Liqasının Litva - Azərbaycan oyununda ilk hissə başa çatıb.
"Report"un Kaunasa ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, hazırda görüşdə hesab bərabərdir - 1:1.
9-cu dəqiqədə meydan sahiblərindən Armandas Kuçis penaltini dəqiq yerinə yetirib.
14-cü dəqiqədə Mahir Emreli tarazlığı bərpa edib.
UEFA Millətlər Liqasının Litva - Azərbaycan oyununda ikinci qol vurulub.
"Report"un Kaunasa ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, Azərbaycan millisi hesabı bərabərləşdirib - 1:1.
14-cü dəqiqədə Mahir Emreli fərqlənib.
UEFA Millətlər Liqasının Litva - Azərbaycan oyununda hesab açılıb.
"Report"un Kaunasa ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, matçda ilk qolu meydan sahibləri vurub - 1:0
9-cu dəqiqədə Armandas Kuçis penaltini dəqiq yerinə yetirib.
D Liqasının 2-ci qrupunun matçını Kiprdən olan FIFA referisi Menelaos Antoniou idarə edir.
UEFA Millətlər Liqasının Litva - Azərbaycan oyunu start götürüb.
"Report"un Kaunasa ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, qarşılaşma Darius və Girenas stadionunda keçirilir.
D Liqasının 2-ci qrupunun matçını Kiprdən olan FIFA referisi Menelaos Antoniou idarə edir.
Xatırladaq ki, Litva seçməsi qrupdakı ilk görüşündə səfərdə Lixtenşteyni iki cavabsız qolla üstələyib.