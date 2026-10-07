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    Лига наций УЕФА: Испания одержала волевую победу над Хорватией

    Футбол
    • 07 октября, 2026
    • 00:39
    Лига наций УЕФА: Испания одержала волевую победу над Хорватией

    В Лиге наций УЕФА прошли очередные матчи 4-го тура.

    Как сообщает Report, в лигах A, B и C было проведено 10 встреч.

    В Лиге А Хорватия дома проиграла Испании, Англия в родных стенах разгромила Чехию.

    Лига наций УЕФА

    Групповой этап

    IV тур

    Лига А

    3-я группа

    Хорватия - Испания 1:2

    Англия - Чехия 3:0

    Очки: Испания - 12, Англия - 9, Хорватия - 3, Чехия - 0.

    Лига B

    1-я группа

    Швейцария - Северная Македония 3:0

    Шотландия - Словения 1:2

    Очки: Швейцария - 12, Словения - 7, Шотландия - 4, Северная Македония - 0.

    Лига C

    1-я группа

    Албания - Сан-Марино 2:1

    Беларусь - Финляндия 1:0

    Очки: Беларусь - 7, Финляндия - 7, Албания - 6, Сан-Марино - 0.

    3-я группа

    Казахстан - Фарерские острова 2:2

    Молдова - Словакия 0:4

    Очки: Словакия - 10, Фарерские острова - 4, Молдова - 4, Казахстан - 2.

    4-я группа

    Люксембург - Болгария 0:2

    Эстония - Исландия 0:0

    Очки: Исландия - 8, Эстония - 6, Болгария - 4, Люксембург - 3.

    Лига наций УЕФА
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