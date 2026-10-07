Лига наций УЕФА: Испания одержала волевую победу над Хорватией
- 07 октября, 2026
- 00:39
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В Лиге наций УЕФА прошли очередные матчи 4-го тура.
Как сообщает Report, в лигах A, B и C было проведено 10 встреч.
В Лиге А Хорватия дома проиграла Испании, Англия в родных стенах разгромила Чехию.
Лига наций УЕФА
Групповой этап
IV тур
Лига А
3-я группа
Хорватия - Испания 1:2
Англия - Чехия 3:0
Очки: Испания - 12, Англия - 9, Хорватия - 3, Чехия - 0.
Лига B
1-я группа
Швейцария - Северная Македония 3:0
Шотландия - Словения 1:2
Очки: Швейцария - 12, Словения - 7, Шотландия - 4, Северная Македония - 0.
Лига C
1-я группа
Албания - Сан-Марино 2:1
Беларусь - Финляндия 1:0
Очки: Беларусь - 7, Финляндия - 7, Албания - 6, Сан-Марино - 0.
3-я группа
Казахстан - Фарерские острова 2:2
Молдова - Словакия 0:4
Очки: Словакия - 10, Фарерские острова - 4, Молдова - 4, Казахстан - 2.
4-я группа
Люксембург - Болгария 0:2
Эстония - Исландия 0:0
Очки: Исландия - 8, Эстония - 6, Болгария - 4, Люксембург - 3.