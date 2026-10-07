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    UEFA Millətlər Liqası: IV turun növbəti oyunları keçirilib

    Futbol
    • 07 oktyabr, 2026
    • 00:39
    UEFA Millətlər Liqası: IV turun növbəti oyunları keçirilib

    UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində IV turun növbəti oyunları keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, A, B və C liqalarında ümumilikdə 10 qarşılaşma baş tutub.

    A Liqasında Xorvatiya İspaniyanı, İngiltərə isə Çexiyanı qəbul edib.

    UEFA Millətlər Liqası

    Qrup mərhələsi

    IV tur

    A Liqası

    3-cü qrup

    Xorvatiya – İspaniya 1:2

    İngiltərə - Çexiya 3:0

    Xal durumu: İspaniya - 12, İngiltərə - 9, Xorvatiya - 3, Çexiya - 0

    B Liqası

    1-ci qrup

    İsveçrə - Şimali Makedoniya 3:0

    Şotlandiya – Sloveniya 1:2

    Xal durumu: İsveçrə - 12, Sloveniya - 7, Şotlandiya - 4, Şimali Makedoniya - 0

    C Liqası

    1-ci qrup

    Albaniya - San-Marino 1:1

    Belarus - Finlandiya 1:0

    Xal durumu: Belarus - 7, Finlandiya - 7, Albaniya - 7, San-Marino - 0

    3-cü qrup

    Qazaxıstan - Farer adaları 2:2

    Moldova - Slovakiya 0:4

    Xal durumu: Slovakiya - 10, Farer adaları - 4, Moldova - 4, Qazaxıstan - 2

    4-cü qrup

    Lüksemburq - Bolqarıstan 0:2

    Estoniya – İslandiya 0:0

    Xal durumu: İslandiya - 8, Estoniya - 6, Bolqarıstan - 4, Lüksemburaq - 3

    UEFA Millətlər Liqası Futbol Xorvatiya millisi İngiltərə millisi
    Лига наций УЕФА: Испания одержала волевую победу над Хорватией
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