UEFA Millətlər Liqası: IV turun növbəti oyunları keçirilib
- 07 oktyabr, 2026
- 00:39
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UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində IV turun növbəti oyunları keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, A, B və C liqalarında ümumilikdə 10 qarşılaşma baş tutub.
A Liqasında Xorvatiya İspaniyanı, İngiltərə isə Çexiyanı qəbul edib.
UEFA Millətlər Liqası
Qrup mərhələsi
IV tur
A Liqası
3-cü qrup
Xorvatiya – İspaniya 1:2
İngiltərə - Çexiya 3:0
Xal durumu: İspaniya - 12, İngiltərə - 9, Xorvatiya - 3, Çexiya - 0
B Liqası
1-ci qrup
İsveçrə - Şimali Makedoniya 3:0
Şotlandiya – Sloveniya 1:2
Xal durumu: İsveçrə - 12, Sloveniya - 7, Şotlandiya - 4, Şimali Makedoniya - 0
C Liqası
1-ci qrup
Albaniya - San-Marino 1:1
Belarus - Finlandiya 1:0
Xal durumu: Belarus - 7, Finlandiya - 7, Albaniya - 7, San-Marino - 0
3-cü qrup
Qazaxıstan - Farer adaları 2:2
Moldova - Slovakiya 0:4
Xal durumu: Slovakiya - 10, Farer adaları - 4, Moldova - 4, Qazaxıstan - 2
4-cü qrup
Lüksemburq - Bolqarıstan 0:2
Estoniya – İslandiya 0:0
Xal durumu: İslandiya - 8, Estoniya - 6, Bolqarıstan - 4, Lüksemburaq - 3