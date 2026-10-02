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    Лига наций УЕФА: Германия обыграла Сербию, Португалия победила Данию

    Футбол
    • 02 октября, 2026
    • 00:52
    Лига наций УЕФА: Германия обыграла Сербию, Португалия победила Данию

    Состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

    Как сообщает Report, в лигах A, B и D были сыграны восемь матчей.

    Во второй группе Лиги A сборная Германии принимала Сербию, а Нидерланды сыграли на выезде с Грецией.

    В четвертой группе Португалия в гостях встретилась с Данией, а Норвегия - с Уэльсом.

    Лига наций УЕФА

    III тур

    Лига A

    Группа 2

    Германия - Сербия - 2:0

    Греция - Нидерланды - 2:2

    Турнирная таблица: Греция - 7 очков, Нидерланды - 5, Германия - 4, Сербия - 0.

    Группа 4

    Дания - Португалия - 2:4

    Уэльс - Норвегия - 2:1

    Турнирная таблица: Португалия - 9 очков, Дания - 3, Норвегия - 3, Уэльс - 3.

    Лига B

    Группа 3

    Ирландия - Австрия - 2:2

    Израиль - Косово - 0:0

    Турнирная таблица: Австрия - 7 очков, Косово - 4, Ирландия - 4, Израиль - 1.

    Лига D

    Группа 1

    Мальта - Гибралтар - 1:1

    Турнирная таблица: Мальта - 4 очка, Гибралтар - 2, Андорра - 1.

    Группа 2

    Азербайджан - Лихтенштейн - 0:0

    Турнирная таблица: Литва - 4 очка, Азербайджан - 2, Лихтенштейн - 1.

    Федеративная Республика Германия (ФРГ) Лига наций УЕФА Сербия Португалия Дания
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