Лига наций УЕФА: Германия обыграла Сербию, Португалия победила Данию

Состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report, в лигах A, B и D были сыграны восемь матчей.

Во второй группе Лиги A сборная Германии принимала Сербию, а Нидерланды сыграли на выезде с Грецией.

В четвертой группе Португалия в гостях встретилась с Данией, а Норвегия - с Уэльсом.

Лига наций УЕФА

III тур

Лига A

Группа 2

Германия - Сербия - 2:0

Греция - Нидерланды - 2:2

Турнирная таблица: Греция - 7 очков, Нидерланды - 5, Германия - 4, Сербия - 0.

Группа 4

Дания - Португалия - 2:4

Уэльс - Норвегия - 2:1

Турнирная таблица: Португалия - 9 очков, Дания - 3, Норвегия - 3, Уэльс - 3.

Лига B

Группа 3

Ирландия - Австрия - 2:2

Израиль - Косово - 0:0

Турнирная таблица: Австрия - 7 очков, Косово - 4, Ирландия - 4, Израиль - 1.

Лига D

Группа 1

Мальта - Гибралтар - 1:1

Турнирная таблица: Мальта - 4 очка, Гибралтар - 2, Андорра - 1.

Группа 2

Азербайджан - Лихтенштейн - 0:0

Турнирная таблица: Литва - 4 очка, Азербайджан - 2, Лихтенштейн - 1.