Лига наций УЕФА: Германия обыграла Сербию, Португалия победила Данию
- 02 октября, 2026
- 00:52
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Состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Как сообщает Report, в лигах A, B и D были сыграны восемь матчей.
Во второй группе Лиги A сборная Германии принимала Сербию, а Нидерланды сыграли на выезде с Грецией.
В четвертой группе Португалия в гостях встретилась с Данией, а Норвегия - с Уэльсом.
Лига наций УЕФА
III тур
Лига A
Группа 2
Германия - Сербия - 2:0
Греция - Нидерланды - 2:2
Турнирная таблица: Греция - 7 очков, Нидерланды - 5, Германия - 4, Сербия - 0.
Группа 4
Дания - Португалия - 2:4
Уэльс - Норвегия - 2:1
Турнирная таблица: Португалия - 9 очков, Дания - 3, Норвегия - 3, Уэльс - 3.
Лига B
Группа 3
Ирландия - Австрия - 2:2
Израиль - Косово - 0:0
Турнирная таблица: Австрия - 7 очков, Косово - 4, Ирландия - 4, Израиль - 1.
Лига D
Группа 1
Мальта - Гибралтар - 1:1
Турнирная таблица: Мальта - 4 очка, Гибралтар - 2, Андорра - 1.
Группа 2
Азербайджан - Лихтенштейн - 0:0
Турнирная таблица: Литва - 4 очка, Азербайджан - 2, Лихтенштейн - 1.