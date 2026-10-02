UEFA Millətlər Liqası: Almaniya Serbiyanı, Niderland Yunanıstanı sınağa çəkib
- 02 oktyabr, 2026
- 00:45
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UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində III tur baş tutub.
"Report"un məlumatına görə, A, B və D Liqalarında ümumilikdə 8 oyun keçirilib.
A Liqasının 2-ci qrupunda Almaniya millisi Serbiyanı qəbul edib, Niderland isə Yunanıstanın qonağı olub.
4-cü qrupda Portuqaliya səfərdə Danimarkanı, Norveç isə Uelsi sınağa çəkib.
UEFA Millətlər Liqası
III tur
A Liqası
2-ci qrup
Almaniya – Serbiya - 2:0
Yunanıstan – Niderland - 2:2
Xal durumu: Yunanıstan - 7, Niderland - 5, Almaniya - 4, Serbiya - 0.
4-cü qrup
Danimarka – Portuqaliya – 2:4
Uels – Norveç – 2:1
Xal durumu: Portuqaliya - 9, Danimarka - 3, Norveç - 3, Uels - 3.
B Liqası
3-cü qrup
İrlandiya – Avstriya - 2:2
İsrail – Kosovo – 0:0
Xal durumu: Avstriya - 7, Kosovo - 4, İrlandiya - 4, İsrail - 1.
D Liqası
1-ci qrup
Malta - Cəbəllütariq – 1:1
Xal durumu: Malta – 4, Cəbəllütariq - 2, Andorra - 1.
2-ci qrup
Azərbaycan – Lixtenşteyn – 0:0
Xal durumu: Litva - 4, Azərbaycan - 2, Lixtenşteyn – 1.