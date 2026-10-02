İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    UEFA Millətlər Liqası: Almaniya Serbiyanı, Niderland Yunanıstanı sınağa çəkib

    Futbol
    • 02 oktyabr, 2026
    • 00:45
    UEFA Millətlər Liqası: Almaniya Serbiyanı, Niderland Yunanıstanı sınağa çəkib

    UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində III tur baş tutub.

    "Report"un məlumatına görə, A, B və D Liqalarında ümumilikdə 8 oyun keçirilib.

    A Liqasının 2-ci qrupunda Almaniya millisi Serbiyanı qəbul edib, Niderland isə Yunanıstanın qonağı olub.

    4-cü qrupda Portuqaliya səfərdə Danimarkanı, Norveç isə Uelsi sınağa çəkib.

    UEFA Millətlər Liqası

    III tur

    A Liqası

    2-ci qrup

    Almaniya – Serbiya - 2:0

    Yunanıstan – Niderland - 2:2

    Xal durumu: Yunanıstan - 7, Niderland - 5, Almaniya - 4, Serbiya - 0.

    4-cü qrup

    Danimarka – Portuqaliya – 2:4

    Uels – Norveç – 2:1

    Xal durumu: Portuqaliya - 9, Danimarka - 3, Norveç - 3, Uels - 3.

    B Liqası

    3-cü qrup

    İrlandiya – Avstriya - 2:2

    İsrail – Kosovo – 0:0

    Xal durumu: Avstriya - 7, Kosovo - 4, İrlandiya - 4, İsrail - 1.

    D Liqası

    1-ci qrup

    Malta - Cəbəllütariq – 1:1

    Xal durumu: Malta – 4, Cəbəllütariq - 2, Andorra - 1.

    2-ci qrup

    Azərbaycan – Lixtenşteyn – 0:0

    Xal durumu: Litva - 4, Azərbaycan - 2, Lixtenşteyn – 1.

    UEFA Millətlər Liqası Azərbaycan Futbol
    Лига наций УЕФА: Германия обыграла Сербию, Португалия победила Данию
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:17

    "Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirir

    Digər ölkələr
    03:36

    Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayır

    Formula 1
    03:02

    Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı

    Digər ölkələr
    02:48

    Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilər

    Digər ölkələr
    02:06

    Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:45

    Almaniyada İŞİD-çi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    01:20

    Fransada kütləvi etirazlara görə yüzlərlə lisey onlayn təhsilə keçəcək

    Digər ölkələr
    00:56

    Putin: Azərbaycan Şimal-Cənub dəhlizinin reallaşdırılmasını dəstəkləyir

    Region
    00:45

    UEFA Millətlər Liqası: Almaniya Serbiyanı, Niderland Yunanıstanı sınağa çəkib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti