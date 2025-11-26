Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Лига Чемпионов УЕФА: Три сейва вратаря "Карабаха" попали в число лучших

    Футбол
    • 26 ноября, 2025
    • 09:51
    Лига Чемпионов УЕФА: Три сейва вратаря Карабаха попали в число лучших

    Три сейва голкипера "Карабаха" Матеуша Кохальского в игре с итальянским "Наполи" попали в число лучших вратарских спасений игрового дня в Лиге Чемпионов УЕФА.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

    В "шестёрку" лучших вратарских спасений игрового дня в турнире вошли пенальти, отбитый 25-летним голкипером в матче, а также еще два его сейва.

    Европейская футбольная организация также запустила опрос: "Вратари сегодня в лучшей форме. Кто из них лучший?".

    Отметим, что "Карабах" в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов в гостях уступил неаполитанскому клубу со счетом 0:2.

    ФК "Карабах" Матеуш Кохальски Лига чемпионов УЕФА сэйвы
    Видео
    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın qapıçısının üç qurtarışı ən yaxşılar sırasına düşüb

