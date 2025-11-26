Лига Чемпионов УЕФА: Три сейва вратаря "Карабаха" попали в число лучших
Футбол
- 26 ноября, 2025
- 09:51
Три сейва голкипера "Карабаха" Матеуша Кохальского в игре с итальянским "Наполи" попали в число лучших вратарских спасений игрового дня в Лиге Чемпионов УЕФА.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
В "шестёрку" лучших вратарских спасений игрового дня в турнире вошли пенальти, отбитый 25-летним голкипером в матче, а также еще два его сейва.
Европейская футбольная организация также запустила опрос: "Вратари сегодня в лучшей форме. Кто из них лучший?".
Отметим, что "Карабах" в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов в гостях уступил неаполитанскому клубу со счетом 0:2.
Последние новости
09:59
Финальный матч IV тура Высшей лиги Азербайджана пройдет в ТовузеКомандные
09:58
Цены на нефть незначительно повысились на фоне обсуждений плана США по УкраинеЭнергетика
09:53
Цена азербайджанской нефти упала ниже $65Энергетика
09:51
Видео
Лига Чемпионов УЕФА: Три сейва вратаря "Карабаха" попали в число лучшихФутбол
09:50
Декларация Бакинского форума безопасности опубликована в качестве документа Генассамблеи и Совбеза ООНПроисшествия
09:49
В Лянкяране возникнут ограничения в подаче электроэнергииЭнергетика
09:44
Президент Туниса обвинил посла ЕС в нарушении дипломатических правилДругие страны
09:42
Из Германии реадмиссированы 17 граждан АзербайджанаВнутренняя политика
09:40