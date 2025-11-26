Лига Чемпионов УЕФА: Три сейва вратаря "Карабаха" попали в число лучших

Три сейва голкипера "Карабаха" Матеуша Кохальского в игре с итальянским "Наполи" попали в число лучших вратарских спасений игрового дня в Лиге Чемпионов УЕФА.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

В "шестёрку" лучших вратарских спасений игрового дня в турнире вошли пенальти, отбитый 25-летним голкипером в матче, а также еще два его сейва.

Европейская футбольная организация также запустила опрос: "Вратари сегодня в лучшей форме. Кто из них лучший?".

Отметим, что "Карабах" в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов в гостях уступил неаполитанскому клубу со счетом 0:2.