UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın qapıçısının üç qurtarışı ən yaxşılar sırasına düşüb

    Futbol
    • 26 noyabr, 2025
    • 09:23
    UEFA Çempionlar Liqası: Qarabağın qapıçısının üç qurtarışı ən yaxşılar sırasına düşüb

    "Qarabağ"ın qapıçısı Mateuş Koxalskinin üç seyvi UEFA Çempionlar Liqasında günün ən yaxşı qurtarışları sırasında yer alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə UEFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    25 yaşlı qolkiperin İtaliyada "Napoli" ilə oyunda penaltini dəf etdiyi epizodla yanaşı, digər iki seyvi də "6-lığ"a düşüb.

    Avropa futbol qurumu paylaşımda "qapıçılar bu gecə ən yaxşı formadadırlar. Ən yaxşısı hansıdır?" deyə sorğu da başladıb.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" Liqa mərhələsinin V turunda Neapol klubuna 0:2 hesabı ilə uduzub.

