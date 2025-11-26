UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın qapıçısının üç qurtarışı ən yaxşılar sırasına düşüb
Futbol
- 26 noyabr, 2025
- 09:23
"Qarabağ"ın qapıçısı Mateuş Koxalskinin üç seyvi UEFA Çempionlar Liqasında günün ən yaxşı qurtarışları sırasında yer alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə UEFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
25 yaşlı qolkiperin İtaliyada "Napoli" ilə oyunda penaltini dəf etdiyi epizodla yanaşı, digər iki seyvi də "6-lığ"a düşüb.
Avropa futbol qurumu paylaşımda "qapıçılar bu gecə ən yaxşı formadadırlar. Ən yaxşısı hansıdır?" deyə sorğu da başladıb.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" Liqa mərhələsinin V turunda Neapol klubuna 0:2 hesabı ilə uduzub.
