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Лига чемпионов УЕФА: определились первые участники 1/4 финала

Лига чемпионов УЕФА: определились первые участники 1/4 финала Завершились два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
8 марта 2023 г. 02:15
Лига чемпионов УЕФА: определились первые участники 1/4 финала

Завершились два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, футболисты португальской "Бенфики" победили бельгийский "Брюгге". Игра, прошедшая в Лиссабоне, завершилась со счётом 5:1.

Победу "Бенфике" принесли голы Рафаэла Силвы (38-я минута), Гонсалу Рамуша (45+2 и 57), Жоау Мариу (71, пенальти) и Давида Нереса (77). За "Брюгге" забил Бьорн Мейер (87).

На 2-й минуте арбитр при помощи системы VAR зафиксировал офсайд и не засчитал гол Жоау Мариу.

Итоговый счёт в двухматчевом противостоянии - 7:1 в пользу "Бенфики".

Принципиальная игра вечера прошла в Англии между лондонским "Челси" и германской "Боруссией" из Дортмунда. "Аристократы" в ответном матче завоевал победу со счетом 2:0 (первая игра 0:1) и вышли в 1/4 финала турнира. Забитыми мячами отметились Рахим Стерлинг (43') и Кай Хаверц (53' с пенальти).

Жеребьевка 1/4 финала ЛЧ пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.

Лига чемпионов УЕФА

1/8 финала, ответные игры

7 марта

00:00. "Челси" (Англия) — "Боруссия" Дортмунд (Германия) — 2:0
Голы: Рахим Стерлинг, 43', Кей Хавертс, 53' (пенальти)
Судья: Дэнни МакКелли (Нидерланды). Первая игра - 0:1
Стадион "Стэмфорд Бридж", Лондон.

00:00. "Бенфика" (Португалия) — "Брюгге" (Бельгия) — 5:1
Голы: Рафа Силва, 38'. Гонсалу Рамуш, 45'+2; 57, Жоао Мариу, 71' (пенальти), Давид Нерес, 77' - Бьорн Мейер, 87'
Судья: Халил Умут Мелер (Турция). Первая игра - 2:0
Стадион "Эштадиу ду Бенфика", Лиссабон.

Отметим, что остальные ответные матчи 1/8 финала пройдут 8, 14 и 15 марта.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: 1/4 finalın ilk iştirakçıları bəlli olub

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