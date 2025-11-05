Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сегодня встретится с "Челси"

    Футбол
    • 05 ноября, 2025
    • 09:20
    Лига чемпионов УЕФА: Карабах сегодня встретится с Челси

    Сегодня футбольный клуб "Карабах" встретится с английским "Челси" в IV туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, игра состоится в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

    Матч обслужит австрийский арбитр ФИФА Себастьян Гишамер.

    Чемпион Азербайджана в настоящее время занимает 15-е место с 6 очками, а представитель Лондона - 13-е с тем же количеством очков.

    Отметим, что в I туре Лиги чемпионов "Карабах" обыграл "Бенфику" в Португалии со счетом 3:2, а во II туре - датский "Копенгаген" в Баку (2:0). В III туре агдамский клуб уступил испанскому "Атлетику" со счетом 1:3.

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" bu gün "Çelsi" ilə üz-üzə gələcək
    UEFA Champions League: Qarabag to face Chelsea tonight

    Лента новостей