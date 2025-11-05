Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сегодня встретится с "Челси"

Сегодня футбольный клуб "Карабах" встретится с английским "Челси" в IV туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, игра состоится в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Матч обслужит австрийский арбитр ФИФА Себастьян Гишамер.

Чемпион Азербайджана в настоящее время занимает 15-е место с 6 очками, а представитель Лондона - 13-е с тем же количеством очков.

Отметим, что в I туре Лиги чемпионов "Карабах" обыграл "Бенфику" в Португалии со счетом 3:2, а во II туре - датский "Копенгаген" в Баку (2:0). В III туре агдамский клуб уступил испанскому "Атлетику" со счетом 1:3.