UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" bu gün "Çelsi" ilə üz-üzə gələcək
Futbol
- 05 noyabr, 2025
- 09:00
"Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin IV turunda bu gün İngiltərənin "Çelsi" klubu ilə üz-üzə gələcək.
"Report"un məlumatına görə, qarşılaşma Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 21:45-də start götürəcək.
Matçı avstriyalı FIFA referisi Sebastyan Qishamer idarə edəcək.
Azərbaycan çempionu hazırda 6 xalla 15-ci, eyni xala malik olan London təmsilçisi 13-cü sıradadır.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" Liqa mərhələsinin I turunda Portuqaliyada "Benfika"nı (3:2), II turda Bakıda Danimarkanın "Kopenhagen" kollektivini (2:0) məğlub edib. "Köhlən atlar" III turda İspaniyada "Atletik"ə (1:3) uduzub.
Son xəbərlər
09:59
Baş prokuror: Azad olunmuş ərazilərdə xidməti fəaliyyət üçün bütün zəruri şərait yaradılıbDaxili siyasət
09:58
Gələn il "Qaçqınkom"a subsidiya ayrılmayacaqSosial müdafiə
09:57
Ukrayna səfiri: Azərbaycanla gələcəyə dair aydın baxışımız varXarici siyasət
09:57
BŞTİ məktəbdə qızlar üçün olan sanitar qovşağın qapısının olmaması iddialarına aydınlıq gətiribElm və təhsil
09:55
Kamran Əliyev: Azad olunmuş ərazilərdə həyat sürətlə canlanırDaxili siyasət
09:53
Foto
Azərbaycan millisinin Parisdəki dünya çempionatında medal sayı 3-ə çatıbFərdi
09:50
Foto
Bakıda evakuator aşıb, yola yağ və yanacaq dağılıb - YENİLƏNİBİnfrastruktur
09:48
Türkiyədə silah qaçaqmalçılığına qarşı əməliyyatda 135 nəfər saxlanılıbRegion
09:45
Foto