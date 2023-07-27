Лига чемпионов: "Карабах" уступил польскому "Ракуву"

Агдамский футбольный клуб "Карабах" провел первую игру в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает
Счет был открыт на 55-й минуте матча. Эльвин Джафаргулиев из агдамского клуба забил автогол. На 71-й минуте "Ракув" забил второй мяч в ворота "скакунов". На этот раз отличился Фабиан Пясецкий. Спустя две минуты "Карабах" сравнял счет благодаря дублю Редона Джиджи, который забил на 73 и 75-й минутах. Однако на первой добавленной к основному времени матча минуте "Ракув" забил победный гол, отличился Сонни Киттель.
Ответный матч между командами состоится 2 августа на Бакинском олимпийском стадионе. Победитель этой пары в III квалификационном раунде встретится с сильнейшим дуэли "Арис" (Кипр) – БАТЭ (Беларусь).
Агдамский "Карабах" забил два гола за две минуты и сравнял счет в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против польского "Рауква".
Как сообщает
Польский "Ракув" второй гол в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против азербайджанского "Карабаха".
Как передает
В игре второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между польским "Ракувом" и азербайджанским "Карабахом" открыт счет.
Как передает
Завершился первый тайм в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между польским "Ракувом" и азербайджанским "Карабахом".
Как передает
В Польше стартовал первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между местным "Ракувом" и агдамским "Карабахом".
Как сообщает
Матч обслуживает швейцарский арбитр Лукас Фандрич.
Отметим, что матч-реванш команд состоится 2 августа на Бакинском Олимпийском стадионе.