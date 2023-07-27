Лига чемпионов: "Карабах" уступил польскому "Ракуву"

В Польше стартовал первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между местным "Ракувом" и агдамским "Карабахом".

Агдамский футбольный клуб "Карабах" провел первую игру в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report , чемпион Азербайджана на выезде в Польше сыграл с местным "Ракувом". Игра на стадионе Miejski завершилась победой хозяев со счетом - 3:2.

Счет был открыт на 55-й минуте матча. Эльвин Джафаргулиев из агдамского клуба забил автогол. На 71-й минуте "Ракув" забил второй мяч в ворота "скакунов". На этот раз отличился Фабиан Пясецкий. Спустя две минуты "Карабах" сравнял счет благодаря дублю Редона Джиджи, который забил на 73 и 75-й минутах. Однако на первой добавленной к основному времени матча минуте "Ракув" забил победный гол, отличился Сонни Киттель.

Ответный матч между командами состоится 2 августа на Бакинском олимпийском стадионе. Победитель этой пары в III квалификационном раунде встретится с сильнейшим дуэли "Арис" (Кипр) – БАТЭ (Беларусь).



2023-07-26 23:51

Агдамский "Карабах" забил два гола за две минуты и сравнял счет в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против польского "Рауква".

Как сообщает Report , игрок "скакунов" Редон Джиджа забил на 73 и 75-й минутах, оформив дубль.



23:47

Польский "Ракув" второй гол в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против азербайджанского "Карабаха".

Как передает Report , на 71-й минуте отличился Фабиан Пясецкий.

23:32

В игре второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между польским "Ракувом" и азербайджанским "Карабахом" открыт счет.

Как передает Report , игрок "скакунов" Эльвин Джафаргулиев на 55-й минуте стал автором автогола.



23:05

Завершился первый тайм в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между польским "Ракувом" и азербайджанским "Карабахом".

Как передает Report , команды не отличились в первой половине игры - 0:0.

22:16

В Польше стартовал первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между местным "Ракувом" и агдамским "Карабахом".

Как сообщает Report , встреча стартовала в 22:15 по бакинскому времени на стадионе Miejski.

Матч обслуживает швейцарский арбитр Лукас Фандрич.

Отметим, что матч-реванш команд состоится 2 августа на Бакинском Олимпийском стадионе.