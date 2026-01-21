Лига чемпионов: завершен первый тайм матча "Карабах" — "Айнтрахт2 — ОБНОВЛЕНО-3

Завершился первый тайм матча VII тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Айнтрахтом" (Германия).

Как сообщает Report, встреча, проходящая на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, ушла на перерыв при счёте 1:1.

Матч обслуживает швейцарский арбитр ФИФА Сандро Шерер.

22:13

В матче VII тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Айнтрахтом" был забит второй гол.

Как сообщает Report, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова гости сравняли счет - 1:1.

На 11-й минуте отличился Джан Узун.

22:10

В матче VII тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и немецким "Айнтрахтом" был открыт счет.

Как сообщает Report, в игре, проходящей на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, хозяева поля вышли вперед.

На 4-й минуте отличился Камило Дуран.

21:51

Стартовал матч VII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и германским "Айнтрахтом".

Как сообщает Report, встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Обслуживает игру швейцарский арбитр ФИФА Сандро Шерер.