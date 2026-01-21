Лига чемпионов: завершен первый тайм матча "Карабах" — "Айнтрахт2 — ОБНОВЛЕНО-3
- 21 января, 2026
- 22:38
Завершился первый тайм матча VII тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Айнтрахтом" (Германия).
Как сообщает Report, встреча, проходящая на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, ушла на перерыв при счёте 1:1.
Матч обслуживает швейцарский арбитр ФИФА Сандро Шерер.
