    Лига чемпионов: завершен первый тайм матча "Карабах" — "Айнтрахт2 — ОБНОВЛЕНО-3

    Футбол
    • 21 января, 2026
    • 22:38
    Лига чемпионов: завершен первый тайм матча Карабах — Айнтрахт2 — ОБНОВЛЕНО-3

    Завершился первый тайм матча VII тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Айнтрахтом" (Германия).

    Как сообщает Report, встреча, проходящая на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, ушла на перерыв при счёте 1:1.

    Матч обслуживает швейцарский арбитр ФИФА Сандро Шерер.

    В матче VII тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Айнтрахтом" был забит второй гол.

    Как сообщает Report, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова гости сравняли счет - 1:1.

    На 11-й минуте отличился Джан Узун.

    В матче VII тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и немецким "Айнтрахтом" был открыт счет.

    Как сообщает Report, в игре, проходящей на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, хозяева поля вышли вперед.

    На 4-й минуте отличился Камило Дуран.

    Стартовал матч VII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и германским "Айнтрахтом".

    Как сообщает Report, встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

    Обслуживает игру швейцарский арбитр ФИФА Сандро Шерер.

