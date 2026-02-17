Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Турции продолжаются задержания представителей шоу-бизнеса по делу о наркотиках

    В регионе
    • 17 февраля, 2026
    • 10:48
    В Турции продолжаются задержания представителей шоу-бизнеса по делу о наркотиках

    В Турции в рамках расследования по делу о наркотиках задержаны еще несколько известных представителей шоу-бизнеса.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

    Согласно заявлению Главной прокуратуры Стамбула, в ходе операции, направленной против 25 подозреваемых, на сегодняшний день арестованы и задержаны 17 человек.

    В списке задержанных певцы Мурат Далкылыч и Каан Тангозе, актер Исмаил Хаджиоглу.

