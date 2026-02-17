В Турции продолжаются задержания представителей шоу-бизнеса по делу о наркотиках
- 17 февраля, 2026
- 10:48
В Турции в рамках расследования по делу о наркотиках задержаны еще несколько известных представителей шоу-бизнеса.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.
Согласно заявлению Главной прокуратуры Стамбула, в ходе операции, направленной против 25 подозреваемых, на сегодняшний день арестованы и задержаны 17 человек.
В списке задержанных певцы Мурат Далкылыч и Каан Тангозе, актер Исмаил Хаджиоглу.
