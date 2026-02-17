İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Türkiyədə daha bir neçə tanınmış sənətçi saxlanılıb

    Region
    • 17 fevral, 2026
    • 10:02
    Türkiyədə daha bir neçə tanınmış sənətçi saxlanılıb

    Türkiyədə narkotiklə bağlı istintaq çərçivəsində daha bir neçə tanınmış sənətçi saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, bu çərçivədə müğənnilər Murat Dalkılıç və Kaan Tangözlə aktyor İsmail Hacıoğlu da daxil olmaqla ümumilikdə 17 şübhəli saxlanılıb.

    10:40

    Türkiyənin Azərbaycandan aldığı neftin həcmi 5 dəfəyə yaxın artıb

    Energetika
    10:37

    Fransalı hokkeyçi dava etdiyinə görə olimpiadadan kənarlaşdırılıb

    Fərdi
    10:34
    Video

    Binəqədidə qanunsuz tikili sökülüb

    Hadisə
    10:33
    Foto

    Bakıda ağacların nömrələnməsi və inventarlaşdırılması işləri davam etdirilir

    Ekologiya
    10:28

    ASCO-nun "Balakən" gəmi-bərəsi təmir olunaraq istismara qaytarılıb

    İnfrastruktur
    10:24
    Foto

    KARE x Karim Rashid ilə kollaborasiya çərçivəsində "Fluid Realities" kolleksiyasını təqdim edir

    Biznes
    10:16

    Naxçıvanda işə düzəltmək vədi ilə 12 min manatlıq dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    10:09

    Azərbaycan çempionatında mövsümün antirekordu qeydə alınıb

    Futbol
    10:04

    Yaponiyalı fiqurlu konkisürənlər dünya rekordu ilə Olimpiya çempionu olublar

    Fərdi
