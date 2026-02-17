Türkiyədə daha bir neçə tanınmış sənətçi saxlanılıb
Region
- 17 fevral, 2026
- 10:02
Türkiyədə narkotiklə bağlı istintaq çərçivəsində daha bir neçə tanınmış sənətçi saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu çərçivədə müğənnilər Murat Dalkılıç və Kaan Tangözlə aktyor İsmail Hacıoğlu da daxil olmaqla ümumilikdə 17 şübhəli saxlanılıb.
