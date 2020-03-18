Легионер "Зиря": Ситуация в Румынии безотрадная

"Большую часть времени мы проводим дома, часто моем руки дезинфицирующими средствами. Общения с людьми нет, в маркетах и банках соблюдаем дистанцию".

Об этом Report сказал футболист клуба "Зиря" Адриан Скарлатаке, говоря о методах борьбы с коронавирусом.

Румынский защитник отметил, что в настоящее время не думает ехать на родину: "Сейчас аэропорты - одно из самых опасных мест. Лучше всего оставаться дома 2-3 недели, а дальше посмотрим. У нас маленький ребенок и потому сейчас для нас путешествовать опасно".

По словам 34-летнего игрока, он часто связывается с родными и подчеркнул, что ситуация в его стране безотрадная: "Каждый день я говорю со своими домашними в Румынии. Там ситуация тоже безотрадная. В Румынии также приостановлены полеты и закрыты границы. Я принимаю это нормально. Как минимум, ситуация не настолько трагична, как в некоторых странах".

Скарлатаке прокомментировал также приостановление Премьер-лиги Азербайджана, отметив, что это отрицательно скажется на футболистах. Однако, по его словам, сейчас главнее всего здоровье. Он отметил, что футболисты постараются сохранить форму, тренируясь индивидуально.