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Кубок английской лиги: "Челси" обыграл "Тоттенхэм"

Кубок английской лиги: "Челси" обыграл "Тоттенхэм" "Челси" со счетом 2:0 обыграл "Тоттенхэм" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги по футболу. Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж".
Футбол
6 января 2022 г. 02:53
Кубок английской лиги: Челси обыграл Тоттенхэм

"Челси" со счетом 2:0 обыграл "Тоттенхэм" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги по футболу. Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Как передает Report, в составе "Челси" отличился Кай Хаверц (5-я минута), еще один мяч был забит после автогола Бена Дэвиса (34).

Ответный матч состоится 12 января. В другом полуфинале сыграют "Ливерпуль" и "Арсенал". Первая встреча должна была состояться 6 января, но из-за вспышки коронавируса в "Ливерпуле" пройдет 13 января. Ответная игра состоится 20 января.

Финальный матч состоится 27 февраля на стадионе "Уэмбли".

Кубок английской лиги проводится с 1960 года. В нем принимают участие 92 клуба из четырех высших дивизионов чемпионата Англии. Победитель получит право участия в Лиге конференций в следующем сезоне. Рекордсменами по победам являются "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" (по 8 раз). "Манчестер Сити" выиграл турнир в прошлом году.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Liqa Kuboku: "Çelsi" ilk yarımfinalında "Tottenhem"i məğlub edib

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