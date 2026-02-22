Криштиану Роналду заявил о желании продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду оформил дубль в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу против "Аль-Хазма", который завершился победой его команды со счетом 4:0.

Как передает Report, после встречи португальский форвард заявил о намерении продолжить выступления в стране.

"Я принадлежу Саудовской Аравии. Я хочу продолжать выступать здесь. Это страна, которая приняла меня, мою семью и друзей. Я счастлив здесь и хочу остаться", - приводит слова футболиста журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

В текущем сезоне 41-летний Роналду забил 20 мячей в 22 матчах за "Аль-Наср" во всех турнирах.

Команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 52 очка. Лидирует "Аль-Хиляль", в активе которого 53 очка.