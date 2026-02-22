Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Криштиану Роналду заявил о желании продолжить карьеру в Саудовской Аравии

    Футбол
    • 22 февраля, 2026
    • 08:59
    Криштиану Роналду заявил о желании продолжить карьеру в Саудовской Аравии

    Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду оформил дубль в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу против "Аль-Хазма", который завершился победой его команды со счетом 4:0.

    Как передает Report, после встречи португальский форвард заявил о намерении продолжить выступления в стране.

    "Я принадлежу Саудовской Аравии. Я хочу продолжать выступать здесь. Это страна, которая приняла меня, мою семью и друзей. Я счастлив здесь и хочу остаться", - приводит слова футболиста журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

    В текущем сезоне 41-летний Роналду забил 20 мячей в 22 матчах за "Аль-Наср" во всех турнирах.

    Команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 52 очка. Лидирует "Аль-Хиляль", в активе которого 53 очка.

    Криштиану Роналду футбол "Аль-Наср"
    Kriştianu Ronaldu karyerasını Səudiyyə Ərəbistanında davam etdirmək istəyir
    Ronaldo scores twice, vows to stay in Saudi Arabia
    Ты - Король

    Лента новостей