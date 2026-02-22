İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Kriştianu Ronaldu karyerasını Səudiyyə Ərəbistanında davam etdirmək istəyir

    Futbol
    • 22 fevral, 2026
    • 09:20
    "Əl-Nəsr" klubunun hücumçusu Kriştianu Ronaldu Səudiyyə Ərəbistanı Futbol Çempionatının 23-cü turunda "Əl-Həzm"ə qarşı keçirilən və komandasının 4:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatan oyunda iki qol vurub.

    "Report" xəbər verir ki, görüşdən sonra portuqaliyalı hücumçu ölkədə oynamağa davam etmək niyyətində olduğunu açıqlayıb.

    "Mən Səudiyyə Ərəbistanına məxsusam. Burada oynamağa davam etmək istəyirəm. Bura məni, ailəmi və dostlarımı qarşılayan ölkədir, burada xoşbəxtəm və qalmaq istəyirəm", - deyə jurnalist Fabritsio Romano sosial mediada futbolçunun sözlərini sitat gətirib.

    Qeyd edək ki, 41 yaşlı Ronaldu bu mövsüm "Əl-Nəsr"in heyətində bütün turnirlərdə 22 oyunda 20 qol vurub.

    Криштиану Роналду заявил о желании продолжить карьеру в Саудовской Аравии
    Ronaldo scores twice, vows to stay in Saudi Arabia

