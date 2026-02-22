Kriştianu Ronaldu karyerasını Səudiyyə Ərəbistanında davam etdirmək istəyir
Futbol
- 22 fevral, 2026
- 09:20
"Əl-Nəsr" klubunun hücumçusu Kriştianu Ronaldu Səudiyyə Ərəbistanı Futbol Çempionatının 23-cü turunda "Əl-Həzm"ə qarşı keçirilən və komandasının 4:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatan oyunda iki qol vurub.
"Report" xəbər verir ki, görüşdən sonra portuqaliyalı hücumçu ölkədə oynamağa davam etmək niyyətində olduğunu açıqlayıb.
"Mən Səudiyyə Ərəbistanına məxsusam. Burada oynamağa davam etmək istəyirəm. Bura məni, ailəmi və dostlarımı qarşılayan ölkədir, burada xoşbəxtəm və qalmaq istəyirəm", - deyə jurnalist Fabritsio Romano sosial mediada futbolçunun sözlərini sitat gətirib.
Qeyd edək ki, 41 yaşlı Ronaldu bu mövsüm "Əl-Nəsr"in heyətində bütün turnirlərdə 22 oyunda 20 qol vurub.
