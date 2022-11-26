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Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Бразилии

Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Бразилии Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может перейти в бразильский футбольный клуб "Фламенго".
Футбол
26 ноября 2022 г. 01:37
Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Бразилии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может перейти в бразильский футбольный клуб "Фламенго".

Как передает Report, об этом сообщает издание Veja.

По информации источника, руководство "Фламенго" проводит консультации касательно возможности предложения Роналду контракта. Возможное подписание португальца воспринимается как возможность серьёзно усилиться в преддверии матчей Кубка Либертадорес. Переговоры с Роналду ещё не начались, но клуб выразил заинтересованность в их проведении.

Ранее стало известно, что Роналду расторг контракт с предыдущим клубом, "Манчестер Юнайтед". Это произошло вскоре после скандального интервью форварда британскому журналисту Пирсу Моргану. В текущем сезоне 37-летний португалец провёл 16 матчей, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.

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