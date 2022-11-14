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Роналду заявил о готовности покинуть "Манчестер Юнайтед"

Роналду заявил о готовности покинуть "Манчестер Юнайтед" Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заявил, что команде требуются значительные изменения.
Футбол
14 ноября 2022 г. 05:40
Роналду заявил о готовности покинуть Манчестер Юнайтед

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заявил, что команде требуются значительные изменения.

Как передает Report, об этом пишет газета The Sun.

"Как сказал Пикассо, вы должны разрушить, чтобы восстановить. И если они начнут с меня, для меня это не проблема. Я люблю "Манчестер Юнайтед", я люблю болельщиков, они всегда на моей стороне. Но если они хотят сделать это по-другому... Они должны изменить многое", - сказал Роналду.

Он также подчеркнул, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага.

"Я не уважаю тен Хага, потому что он не проявляет уважения ко мне. Если ты меня не уважаешь, я никогда не буду уважать тебя", - заявил Роналду.

Напомним, что "МЮ" на выезде обыграл "Фулхэм" в 16-м туре АПЛ. Португальский нападающий не попал в заявку на матч по причине болезни.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldu: “Mançester Yunayted” mənə xəyanət etdi”

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