Команда U-19 "Карабаха" начинает борьбу в Юношеской лиге УЕФА
Футбол
- 16 сентября, 2025
- 09:23
Команда U-19 клуба "Карабах" сегодня начнет борьбу в Юношеской лиге УЕФА.
Как сообщает Report, коллектив, главным тренером которого является Рашад Садыгов, встретится в Португалии с командой соответствующей возрастной группы "Бенфики".
Матч начнется в 14:00 по бакинскому времени.
Отметим, что 1 октября U-19 встретится в Баку с представителем Дании "Копенгагеном".
