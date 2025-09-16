Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Команда U-19 "Карабаха" начинает борьбу в Юношеской лиге УЕФА

    Футбол
    • 16 сентября, 2025
    • 09:23
    Команда U-19 Карабаха начинает борьбу в Юношеской лиге УЕФА

    Команда U-19 клуба "Карабах" сегодня начнет борьбу в Юношеской лиге УЕФА.

    Как сообщает Report, коллектив, главным тренером которого является Рашад Садыгов, встретится в Португалии с командой соответствующей возрастной группы "Бенфики".

    Матч начнется в 14:00 по бакинскому времени.

    Отметим, что 1 октября U-19 встретится в Баку с представителем Дании "Копенгагеном".

    футбол U-19 Юношеская лига УЕФА
