İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    "Qarabağ"ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında mübarizəyə başlayır

    Futbol
    • 16 sentyabr, 2025
    • 09:13
    Qarabağın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında mübarizəyə başlayır

    "Qarabağ" klubunun U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında bu gün mübarizəyə başlayacaq.

    "Report"un məlumatına görə, Rəşad Sadiqovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Portuqaliyada "Benfina"nın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, U-19 oktyabrın 1-də Bakıda Danimarka təmsilçisi "Kopengahen"lə qarşılaşacaq.

    UEFA Gənclər Liqası "Qarabağ" U-19 "Benfika" U-19 Avrokubok
    Команда U-19 "Карабаха" начинает борьбу в Юношеской лиге УЕФА

    Son xəbərlər

    09:59

    Anar Əliyev Bərdədə vətəndaşları qəbul edəcək

    Sosial müdafiə
    09:58

    Mançester təmsilçiləri "İnter"in futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    09:56

    Marko Rubio: Qətər və ABŞ genişləndirilmiş müdafiə əməkdaşlığına yaxındırlar

    Digər ölkələr
    09:54

    Rusiyaya qarşı sanksiyalar paketinin qəbulu təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    09:47

    İsrail HƏMAS üzərində tam qələbə əldə olunana qədər geri çəkilməyəcək

    Digər ölkələr
    09:47

    Biləsuvarda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxsdən 6 kiloqram tiryək aşkarlanıb

    Hadisə
    09:42

    UEFA Çempionlar Liqası: Əsas mərhələyə bu gün start veriləcək

    Futbol
    09:38

    Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmiləri EHF-nin konqresində iştirak edəcəklər

    Komanda
    09:38

    Bir neçə restoran sahibi havanı çirkləndirdiyinə görə cərimələnib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti