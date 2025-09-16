"Qarabağ"ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında mübarizəyə başlayır
Futbol
- 16 sentyabr, 2025
- 09:13
"Qarabağ" klubunun U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında bu gün mübarizəyə başlayacaq.
"Report"un məlumatına görə, Rəşad Sadiqovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Portuqaliyada "Benfina"nın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, U-19 oktyabrın 1-də Bakıda Danimarka təmsilçisi "Kopengahen"lə qarşılaşacaq.
Son xəbərlər
09:59
Anar Əliyev Bərdədə vətəndaşları qəbul edəcəkSosial müdafiə
09:58
Mançester təmsilçiləri "İnter"in futbolçusu ilə maraqlanırFutbol
09:56
Marko Rubio: Qətər və ABŞ genişləndirilmiş müdafiə əməkdaşlığına yaxındırlarDigər ölkələr
09:54
Rusiyaya qarşı sanksiyalar paketinin qəbulu təxirə salınıbDigər ölkələr
09:47
İsrail HƏMAS üzərində tam qələbə əldə olunana qədər geri çəkilməyəcəkDigər ölkələr
09:47
Biləsuvarda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxsdən 6 kiloqram tiryək aşkarlanıbHadisə
09:42
UEFA Çempionlar Liqası: Əsas mərhələyə bu gün start veriləcəkFutbol
09:38
Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmiləri EHF-nin konqresində iştirak edəcəklərKomanda
09:38