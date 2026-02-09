Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Пенсии в Азербайджане индексируются и повышаются на 9,3%

    Социальная защита
    • 09 февраля, 2026
    • 17:19
    Пенсии в Азербайджане индексируются и повышаются на 9,3%

    Пенсии в Азербайджане с 1 января текущего года повышаются путем индексации на 9,3% в соответствии с показателем роста среднемесячной заработной платы за 2025 год.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

    Новым распоряжением президента Ильхама Алиева "Об индексации трудовых пенсий" министерство повышает все пенсии, назначенные до 1 января 2026 года, на основании данных, представленных Государственным комитетом статистики.

    Повышение осуществляется автоматически через электронную систему - без необходимости обращения пенсионеров и представления каких-либо документов.

    "Повышенные пенсии за январь будут выплачены вместе с пенсией за февраль. Таким образом, пенсионеры получат пенсию за февраль уже с учётом нового повышения, а также сумму доплаты за январь. Индексация и повышение пенсий распространяется на всех пенсионеров (в том числе пенсионеров-военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и др.), то есть на 1,1 млн пенсионеров, и на эти повышения выделено дополнительно 640 млн манатов ежегодно", - говорится в информации.

    Также отмечается, что распоряжением главы государства пенсионные капиталы, учтенные на индивидуальных счетах застрахованных лиц до 1 января 2026 года, также повышаются путем индексации на 5,6% в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен за прошлый год.

    "Повышение, применяемое в начале каждого года, показывает, что пенсионные капиталы лиц, участвующих в системе социального страхования, увеличиваются не только за счет отчислений на социальное страхование с их заработной платы, но и ежегодно индексируются и повышаются государством".

    пенсии индексация пенсий Президент Ильхам Алиев Минтруда Азербайджан социальная защита
    Azərbaycanda pensiyalar indeksləşdirilərək 9,3 % artırılır - RƏSMİ
    Ты - Король

    Последние новости

    17:58

    Азербайджанский инвестиционный холдинг выбирает страховщика

    Финансы
    17:58

    В Баку обсудили роль Среднего коридора в региональной связности и торговле Европа–Азия

    Инфраструктура
    17:56
    Фото

    Азербайджан демонстрирует военную продукцию на международной выставке в Эр-Рияде

    Армия
    17:51

    Азербайджан перешел на следующий этап в качестве кандидата для ежегодных заседаний ВБ и МВФ

    Финансы
    17:47

    Сербия и ООН подписали новое рамочное соглашение о партнерстве в области развития

    Другие страны
    17:41

    Трех человек задержали за ложные угрозы устроить теракт в Москва-Сити

    В регионе
    17:37

    Представители НПО Азербайджана направили открытое письмо вице-президенту США

    Внешняя политика
    17:32
    Фото

    На Зимней Олимпиаде предотвращена провокация армянских фигуристов

    Индивидуальные
    17:27

    Завтра в Азербайджане усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    Лента новостей