Завтра в Азербайджане усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах Азербайджана 10 февраля ожидается сильный северо-западный ветер.

Как сообщает Report, об этом говорится в предупреждении Национальной гидрометеорологической службы.

Сообщается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нефтчале, Хызы, Гусаре, Агстафе, Товузе, Нафталане, Горанбое, Кяльбаджаре, Дашкесене будет преобладать северо-западный ветер со скоростью до 20,8-28,4 м/с, что соответствует желтому и оранжевому уровню погодной опасности.

В других регионах страны в соответствии с желтым уровнем погодной опасности будет дуть северо-западный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с.