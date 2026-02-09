Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Завтра в Азербайджане усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    • 09 февраля, 2026
    • 17:27
    Завтра в Азербайджане усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах Азербайджана 10 февраля ожидается сильный северо-западный ветер.

    Как сообщает Report, об этом говорится в предупреждении Национальной гидрометеорологической службы.

    Сообщается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нефтчале, Хызы, Гусаре, Агстафе, Товузе, Нафталане, Горанбое, Кяльбаджаре, Дашкесене будет преобладать северо-западный ветер со скоростью до 20,8-28,4 м/с, что соответствует желтому и оранжевому уровню погодной опасности.

    В других регионах страны в соответствии с желтым уровнем погодной опасности будет дуть северо-западный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с.

    Sabah Azərbaycanda külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ
