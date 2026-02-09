Завтра в Азербайджане усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Экология
- 09 февраля, 2026
- 17:27
В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах Азербайджана 10 февраля ожидается сильный северо-западный ветер.
Как сообщает Report, об этом говорится в предупреждении Национальной гидрометеорологической службы.
Сообщается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нефтчале, Хызы, Гусаре, Агстафе, Товузе, Нафталане, Горанбое, Кяльбаджаре, Дашкесене будет преобладать северо-западный ветер со скоростью до 20,8-28,4 м/с, что соответствует желтому и оранжевому уровню погодной опасности.
В других регионах страны в соответствии с желтым уровнем погодной опасности будет дуть северо-западный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с.
