    Sabah Azərbaycanda külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    • 09 fevral, 2026
    • 17:02
    Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bölgələrdə fevralın 10-da güclü külək əsəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Milli Hidrometeorologiya Xidməti sarı və narıncı xəbərdarlıq verib.

    Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında, Neftçala, Xızı, Qusar, Ağstafa, Tovuz, Naftalan, Goranboy, Kəlbəcər, Daşkəsəndə narıncı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 20.8-28.4 m/san-dək güclənəcək.

    Ölkənin digər bölgələrində isə sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9–20.7 m/san təşkil edəcək.

    Güclü külək Milli Hidrometeorologiya Xidməti sarı və narıncı xəbərdarlıq Azərbaycanda hava proqnozu
    Завтра в Азербайджане усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

