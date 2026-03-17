    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    ABŞ Prezidenti Çinə səfərini təxirə salıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranla hərbi münaqişə fonunda bu aya planlaşdırılan Çinə səfərinin təxirə salındığını elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə oval kabinetdə İrlandiyanın Baş naziri Mixol Martinlə görüşü zamanı bildirib.

    "Biz görüşü təxirə salırıq və görünür, o, təxminən beş həftə sonra baş tutacaq. Biz Çinlə əlaqədə qururuq. Onlar etiraz etmədilər", - Tramp deyib.

    O əlavə edib ki, Çin sədri Si Cinpinlə görüşü səbirsizliklə gözləyir.

    Дональд Трамп отложил поездку в Китай
    Trump delays trip to China for 'five or six weeks' while US focuses on Iran

