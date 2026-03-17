Дональд Трамп отложил поездку в Китай
Другие страны
- 17 марта, 2026
- 20:45
Президент США Дональд Трамп объявил, что его запланированная на этот месяц поездка в Китай переносится на фоне военного конфликта с Ираном.
Как передает Report, об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Овальном кабинете.
"Мы переносим встречу, и, похоже, она состоится примерно через пять недель. Мы контактируем с Китаем. Они были не против", - заявил Трамп.
Он добавил, что с нетерпением ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
