БСЗ и казахстанская компания подписали договор о сотрудничестве в области судостроения

ООО "Бакинский судостроительный завод" (БСЗ), входящий в состав AZCON Holding, и компания KTZ Express Shipping в составе ОАО "Самрук-Казына" (Казахстан) подписали договор о сотрудничестве в области судостроения.

Как сообщает Report, согласно документу предусматривается строительство двух сухогрузных судов в соответствии с современными международными стандартами.

Исполнительный директор AZCON Holding Шахин Бабаев заявил, что расширение сотрудничества с международными партнерами является одним из приоритетных направлений компании:

"Проект имеет важное значение как с точки зрения демонстрации технологических возможностей, так и с точки зрения развития судостроительной отрасли Азербайджана. Мы уверены, что это сотрудничество создаст прочную основу для новых успешных проектов".

Председатель ОАО "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов, в свою очередь, отметил, что развитие морской инфраструктуры является продолжением системной работы, проводимой для расширения транзитного потенциала Казахстана: "Формирование собственного флота "Казахстанских железных дорог" повышает устойчивость Транскаспийского маршрута, расширяет возможности грузоперевозок и создает дополнительные условия для привлечения международных партнеров. Сотрудничество приобретает особую актуальность в период роста грузопотока по Среднему коридору. На фоне увеличения международных заказов проект, наряду с ускорением развития местной судостроительной отрасли, будет способствовать наращиванию производственных мощностей завода и укреплению его конкурентоспособности".

Таким образом, число судов, строящихся на судостроительном заводе на основе международных заказов, достигло 4, что является показателем растущего авторитета завода на мировом рынке и его позиции как надежного партнера.