    "Bakı Gəmiqayırma Zavodu" Qazaxıstan şirkəti ilə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıb

    • 04 may, 2026
    Bakı Gəmiqayırma Zavodu Qazaxıstan şirkəti ilə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıb

    "AZCON Holding" şirkətlərindən olan "Bakı Gəmiqayırma Zavodu" MMC ilə Qazaxıstanın "Samruk-Kazına" ASC-nin tərkibinə daxil olan "KTZ Express Shipping" şirkəti arasında gəmiqayırma sahəsində əməkdaşlığa dair müqavilə imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, sənədə əsasən müasir beynəlxalq standartlara uyğun iki ədəd quru yük gəmisinin inşası nəzərdə tutulur.

    "AZCON Holding"in icraçı direktoru Şahin Babayev bildirib ki, beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlığın genişləndirilməsi şirkətin prioritet istiqamətlərindən biridir: "Layihə həm texnoloji imkanların nümayişi, həm də Azərbaycanın gəmiqayırma sənayesinin inkişafı baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Əminik ki, bu əməkdaşlıq yeni uğurlu layihələr üçün möhkəm zəmin yaradacaq".

    "Samruk-Kazına" ASC-nin İdarə Heyətinin sədri Nurlan Jakupov isə qeyd edib ki, dəniz infrastrukturunun inkişafı Qazaxıstanın tranzit potensialının genişləndirilməsi istiqamətində aparılan sistemli işlərin davamıdır: "Qazaxıstan Dəmir Yolu" SC-nin öz donanmasının formalaşdırılması Transxəzər marşrutunun dayanıqlığını artırır, yükdaşıma imkanlarını genişləndirir və beynəlxalq tərəfdaşların cəlbi üçün əlavə şərait yaradır. Əməkdaşlıq Orta dəhliz üzrə yük axınının artdığı bir dövrdə xüsusi aktuallıq kəsb edir. Beynəlxalq sifarişlərin çoxalması fonunda layihə yerli gəmiqayırma sənayesinin inkişafını sürətləndirməklə yanaşı, zavodun istehsal gücünün artırılmasına və rəqabət qabiliyyətinin möhkəmlənməsinə xidmət edəcək".

    Beləliklə, beynəlxalq sifarişlər əsasında inşa olunan gəmilərin sayı 4-ə çatıb ki, bu da zavodun qlobal bazarda artan nüfuzunun və etibarlı tərəfdaş kimi mövqeyinin göstəricisidir.

    БСЗ и казахстанская компания подписали договор о сотрудничестве в области судостроения
    Baku Shipyard signs cooperation agreement with Kazakhstan company

    Foto

