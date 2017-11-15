Клуб "Нефтчи" наказал своего футболиста

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ На основе представления главного тренера "Нефтчи" Тарлана Ахмедова футболист клуба Эльнур Джафаров отправлен в дубль.

Как сообщили Report в клубе, молодой полузащитник оштрафован в соответствии с дисциплинарным кодексом.

Причина связана с выступлением Э.Джафарова в составе национальной сборной Азербайджана U21 и нанесением ущерба престижу команды своими действиями в соцсети.

Отметим, что после завершившего поражением сборной Азербайджана (0:7) матча с Германией, Э.Джафаров поделился фотографиями, где веселится и оскорбил болельщика.