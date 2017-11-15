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    Клуб "Нефтчи" наказал своего футболиста

    Причина связана с выступлением Эльнура Джафарова в сборной и нанесением ущерба престижу команды своими действиями в соцсети

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ На основе представления главного тренера "Нефтчи" Тарлана Ахмедова футболист клуба Эльнур Джафаров отправлен в дубль.

    Как сообщили Report в клубе, молодой полузащитник оштрафован в соответствии с дисциплинарным кодексом.

    Причина связана с выступлением Э.Джафарова в составе национальной сборной Азербайджана U21 и нанесением ущерба престижу команды своими действиями в соцсети. 

    Отметим, что после завершившего поражением сборной Азербайджана (0:7) матча с Германией, Э.Джафаров поделился фотографиями, где веселится и оскорбил болельщика.

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