Клуб "Атлетик" оштрафован за поведение болельщиков на матче с "Карабахом"

    Футбол
    • 24 декабря, 2025
    • 15:41
    Испанский клуб "Атлетик" был оштрафован за нарушения, допущенные болельщиками во время матча основного этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха".

    Как сообщает Report, европейская футбольная организация применила к бильбаоской команде штраф в размере 10 тыс. евро.

    Причиной стало несоблюдение болельщиками статьи 16 (2) Дисциплинарного регламента УЕФА во время матча.

    "Атлетик" был наказан за "передачу сообщения, неуместного для спортивного мероприятия" (особенно передачу политического, идеологического, религиозного или оскорбительного содержания через жесты, слова, объекты или какие-либо другие средства).

    Напомним, что во время указанного матча фанаты команды "Атлетик" подняли флаг сепаратистского режима, существовавшего когда-то в Карабахе. Официальные представители "Карабаха" информировали хозяев площадки о провокациях, происходящих в городе, как до матча, так и во время него.

    Отметим, что матч "Атлетик" - "Карабах" завершился победой испанского клуба со счетом 3:1.

