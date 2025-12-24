İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    "Atletik" klubu "Qarabağ"la oyunda azarkeşlərin davranışına görə cəzalandırılıb

    Futbol
    • 24 dekabr, 2025
    • 14:56
    Atletik klubu Qarabağla oyunda azarkeşlərin davranışına görə cəzalandırılıb

    İspaniyanın "Atletik" klubu "Qarabağ"a qarşı keçirdiyi UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin oyununda azarkeşlərin yol verdikləri pozuntulara görə cərimələnib.

    "Report"un məlumatına görə, Avropa futbol qurumu Bilbao komandasına 10 min avro cərimə tətbiq edib.

    Buna sözügedən qarşılaşmada azarkeşlərin UEFA İntizam Qaydalarının 16 (2) maddəsinə əməl etməməsi səbəb olub.

    "Atletik" "İdman tədbirinə uyğun olmayan mesajın ötürülməsi" (xüsusilə siyasi, ideoloji, dini və ya təhqiredici məzmunlu jest, söz, obyekt və ya hansısa başqa vasitələrlə ötürülməsi) ucbatından cəza ilə üzləşib.

    Xatırladaq ki, sözügedən matç zamanı "Atletik" komandasının fanatları vaxtilə erməni separatçılarının Qarabağda yaratdıqları qondarma rejimin bayrağını qaldırmışdı. "Qarabağ" rəsmiləri isə həm oyundan əvvəl, həm də oyun zamanı şəhərdə baş verən təxribatlarla bağlı meydan sahiblərinə məlumat vermişdi.

    Qeyd edək ki, "Atletik" - "Qarabağ" oyunu İspaniya klubunun 3:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    UEFA Çempionlar Liqası Atletik - Qarabağ oyunu cərimə idman tədbirinə uyğun olmayan mesaj
