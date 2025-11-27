Килиан Мбаппе стал лучшим игроком недели Лиги чемпионов

Нападающий испанского "Реала" (Мадрид) Килиан Мбаппе выбран игроком недели в Лиге чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на УЕФА, французский футболист возглавил рейтинг благодаря выдающейся игре в V туре общего этапа, где он оформил покер в поединке с "Олимпиакосом" (Греция).

Данная встреча завершилась победой мадридской команды со счетом 4:3.

Второе место среди претендентов занял полузащитник ПСЖ Витинья, оформивший хет-трик в своем матче. На третьей позиции расположился Пьер-Эмерик Обамеянг из "Марселя".