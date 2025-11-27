Kilian Mbappe Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusu seçilib
Futbol
- 27 noyabr, 2025
- 19:57
İspaniyanın "Real" (Madrid) klubunun hücumçusu Kilian Mbappe Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusu seçilib.
"Report" UEFA-ya istinadən xəbər verir ki, fransalı futbolçu Liqa mərhələsinin V turunda "Olimpiakos"a (Yunanıstan) qarşı matçda 4 qol vurmaqla komandasının qələbəsində əsas pay sahibi olub.
Qeyd edək ki, mükafata həmçinin Seru Qirassi ("Borussiya", Dortmund, Almaniya), Pyer-Emerik Aubameyanq ("Marsel", Fransa) və Vitinya (PSJ) namizəd idi.
