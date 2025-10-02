"Карабах" занимает 6-ю строчку в турнирной таблице общего этапа ЛЧ УЕФА

Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Агдамский "Карабах" расположился на шестой строчке турнирной таблицы общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, наряду со "скакунами" шесть очков по итогам встреч во II туре набрали немецкая "Бавария", мадридский "Реал", французский ПСЖ, миланский "Интер" и лондонский "Арсенал".

    Напомним, что в матче 2-го тура общего этапа ЛЧ УЕФА агдамцы обыграли датский "Копенгаген" (2:0) в Баку, а в I туре - "Бенфику" на выезде в Португалии.

