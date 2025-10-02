"Карабах" занимает 6-ю строчку в турнирной таблице общего этапа ЛЧ УЕФА

Агдамский "Карабах" расположился на шестой строчке турнирной таблицы общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, наряду со "скакунами" шесть очков по итогам встреч во II туре набрали немецкая "Бавария", мадридский "Реал", французский ПСЖ, миланский "Интер" и лондонский "Арсенал".

Напомним, что в матче 2-го тура общего этапа ЛЧ УЕФА агдамцы обыграли датский "Копенгаген" (2:0) в Баку, а в I туре - "Бенфику" на выезде в Португалии.