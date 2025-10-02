İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" turnir cədvəlində altıncı pillədə qərarlaşıb

    Futbol
    • 02 oktyabr, 2025
    • 01:07
    "Qarabağ" klubu UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin turnir cədvəlində altıncı pillədə qərarlaşıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu, II turun oyunlarının nəticəsinə əsasən müəyyənləşib.

    Azərbaycan çempionu ilə yanaşı, Almaniyanın "Bavariya", İspaniyanın "Real", Fransanın PSJ, İtaliyanın "İnter" və İngiltərənin "Arsenal" komandasının da altı xalı var.

    Qeyd edək ki, II turda Bakıda Danimarkanın "Kopenhagen" kollektivini məğlub edən (2:0) "köhlən atlar" I turda Portuqaliyada "Benfika"nı 3:2 hesabı ilə üstələyib.

    "Карабах" занимает 6-ю строчку в турнирной таблице общего этапа ЛЧ УЕФА

