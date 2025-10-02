Çempionlar Liqası: "Qarabağ" turnir cədvəlində altıncı pillədə qərarlaşıb
Futbol
- 02 oktyabr, 2025
- 01:07
"Qarabağ" klubu UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin turnir cədvəlində altıncı pillədə qərarlaşıb.
"Report"un məlumatına görə, bu, II turun oyunlarının nəticəsinə əsasən müəyyənləşib.
Azərbaycan çempionu ilə yanaşı, Almaniyanın "Bavariya", İspaniyanın "Real", Fransanın PSJ, İtaliyanın "İnter" və İngiltərənin "Arsenal" komandasının da altı xalı var.
Qeyd edək ki, II turda Bakıda Danimarkanın "Kopenhagen" kollektivini məğlub edən (2:0) "köhlən atlar" I turda Portuqaliyada "Benfika"nı 3:2 hesabı ilə üstələyib.
