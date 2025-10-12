Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести

    "Карабах" поднялся еще на 14 позиций в мировом рейтинге

    Футбол
    • 12 oktyabr, 2025
    • 11:04
    Карабах поднялся еще на 14 позиций в мировом рейтинге

    Футбольный клуб "Карабах" поднялся еще на 14 позиций в мировом рейтинге.

    Как сообщает Report, это следует из списка, опубликованного Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).

    Чемпион Азербайджана, имеющий 171 очко, поднялся с 96-го места на 82-е. "Скакуны" в прошлом месяце продвинулись на 38 позиций.

    "Сабах" (81 очко) поднялся с 302-го места на 296-е.

    "Араз-Нахчыван" (66,5) опустился с 355-го на 391-е место, а "Зиря" (65,5) - с 380-го на 407-е.

    Отметим, что в списке, включающем 501 клуб, лидирует представитель Франции ПСЖ с 537 очками.

    ФК "Карабах" мировой рейтинг
    "Qarabağ" klubu dünya reytinqində daha 14 pillə irəliləyib
    Qarabag climb 14 more spots in world club rankings

    Последние новости

    11:15
    Фото

    SOCAR провел мероприятие для детей шехидов и ветеранов

    Внутренняя политика
    11:12

    Президент Ильхам Алиев поздравил короля Испании

    Внешняя политика
    11:10

    Хакеры опубликовали данные 5,7 млн клиентов авиакомпании Qantas

    ИКТ
    11:04

    "Карабах" поднялся еще на 14 позиций в мировом рейтинге

    Футбол
    10:47

    Тренер сборной Сербии ушел в отставку

    Футбол
    10:37

    В Гяндже один из пострадавших при взрыве в жилом доме скончался в больнице

    Происшествия
    10:35

    Кац: Главной задачей после возвращения заложников будет уничтожение туннелей

    Другие страны
    10:17

    Эрдоган посетит Египет для участия в "Саммите мира"

    В регионе
    10:11

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Катару

    Внешняя политика
    Лента новостей