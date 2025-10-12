Футбольный клуб "Карабах" поднялся еще на 14 позиций в мировом рейтинге.

Как сообщает Report, это следует из списка, опубликованного Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).

Чемпион Азербайджана, имеющий 171 очко, поднялся с 96-го места на 82-е. "Скакуны" в прошлом месяце продвинулись на 38 позиций.

"Сабах" (81 очко) поднялся с 302-го места на 296-е.

"Араз-Нахчыван" (66,5) опустился с 355-го на 391-е место, а "Зиря" (65,5) - с 380-го на 407-е.

Отметим, что в списке, включающем 501 клуб, лидирует представитель Франции ПСЖ с 537 очками.