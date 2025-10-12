"Qarabağ" klubu dünya reytinqində daha 14 pillə irəliləyib
Futbol
- 12 oktyabr, 2025
- 11:00
"Qarabağ" klubu dünya reytinqində daha 14 pillə irəliləyib.
"Report"un məlumatına görə, bu, Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının (IFFHS) açıqladığı siyahıda əksini tapıb.
171 xalı olan Azərbaycan çempionu 96-cı sıradan 82-ci yerə qalxıb. "Köhlən atlar" ötən ay 38 pillə irəliləmişdi.
"Sabah" (81 xal) 302-ci mövqedən 296-ya yüksəlib.
"Araz-Naxçıvan" (66.5) 355-dən 391-ə, "Zirə" (65.5) isə 380-dən 407-yə düşüb.
Qeyd edək ki, 501 klubun yer aldığı siyahıda Fransa təmsilçisi PSJ 537 xalla liderdir.
11:11
Futbol
