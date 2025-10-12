İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    "Qarabağ" klubu dünya reytinqində daha 14 pillə irəliləyib

    Futbol
    • 12 oktyabr, 2025
    • 11:00
    Qarabağ klubu dünya reytinqində daha 14 pillə irəliləyib

    "Qarabağ" klubu dünya reytinqində daha 14 pillə irəliləyib.

    "Report"un məlumatına görə, bu, Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının (IFFHS) açıqladığı siyahıda əksini tapıb.

    171 xalı olan Azərbaycan çempionu 96-cı sıradan 82-ci yerə qalxıb. "Köhlən atlar" ötən ay 38 pillə irəliləmişdi.

    "Sabah" (81 xal) 302-ci mövqedən 296-ya yüksəlib.

    "Araz-Naxçıvan" (66.5) 355-dən 391-ə, "Zirə" (65.5) isə 380-dən 407-yə düşüb.

    Qeyd edək ki, 501 klubun yer aldığı siyahıda Fransa təmsilçisi PSJ 537 xalla liderdir.

    "Карабах" поднялся еще на 14 позиций в мировом рейтинге
    Qarabag climb 14 more spots in world club rankings

