"Qarabağ" klubu dünya reytinqində 38 pillə irəliləyib
Futbol
- 11 sentyabr, 2025
- 10:09
"Qarabağ" klubu dünya reytinqində 38 pillə irəliləyib.
"Report"un məlumatına görə, bu, Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının (IFFHS) açıqladığı siyahıda əksini tapıb.
154,75 xalı olan Azərbaycan çempionu 134-cü sıradan 96-cı yerə qalxıb.
"Sabah" (79,25) 264-cü pillədən 302-yə geriləyib. "Araz-Naxçıvan" (70,25) 363-cü mövqedən 355-ə qalxıb. "Zirə" (68) isə 274-dən 380-ə düşüb.
Qeyd edək ki, 506 klubun yer aldığı siyahıda Fransa təmsilçisi PSJ 543 xalla liderdir.
Son xəbərlər
10:40
Azərbaycan və Qazaxıstan dövlət maliyyəsində şəffaflığı müzakirə edibMaliyyə
10:37
Trampın silahdaşının qətlindən sonra Ağ Ev mühasirəyə alınıbDigər ölkələr
10:30
Zaur Mikayılov: "Su siyasəti yalnız dövlətin deyil, bütün cəmiyyətin məsuliyyətidir"İnfrastruktur
10:20
Foto
Özbəkistan Senatı Azərbaycandakı səfirin hesabatını dinləyibXarici siyasət
10:17
I Qarabağ müharibəsinin daha dörd itkin-şəhidi dəfn olunacaqDaxili siyasət
10:15
Pakistanın Baş naziri Dohaya yollanırDigər ölkələr
10:11
Foto
Video
Babək rayonunda avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar varDigər
10:11
ABŞ səfirliyi 11 sentyabr terror aktının ildönümündə faciə qurbanlarını yad edibDigər ölkələr
10:09