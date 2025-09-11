İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    "Qarabağ" klubu dünya reytinqində 38 pillə irəliləyib

    Futbol
    • 11 sentyabr, 2025
    • 10:09
    Qarabağ klubu dünya reytinqində 38 pillə irəliləyib

    "Qarabağ" klubu dünya reytinqində 38 pillə irəliləyib. 

    "Report"un məlumatına görə, bu, Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının (IFFHS) açıqladığı siyahıda əksini tapıb. 

    154,75 xalı olan Azərbaycan çempionu 134-cü sıradan 96-cı yerə qalxıb. 

    "Sabah" (79,25) 264-cü pillədən 302-yə geriləyib. "Araz-Naxçıvan" (70,25) 363-cü mövqedən 355-ə qalxıb. "Zirə" (68) isə 274-dən 380-ə düşüb. 

    Qeyd edək ki, 506 klubun yer aldığı siyahıda Fransa təmsilçisi PSJ 543 xalla liderdir.

    "Qarabağ" klubu dünya reytinqi "Zirə" klubu "Sabah" klubu
    "Карабах" поднялся на 38 позиций в мировом рейтинге
    Qarabag FC climbs 38 spots in global rankings

