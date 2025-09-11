Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    "Карабах" поднялся на 38 позиций в мировом рейтинге

    Футбол
    • 11 сентября, 2025
    • 10:22
    Карабах поднялся на 38 позиций в мировом рейтинге

    Клуб "Карабах" поднялся на 38 позиций в рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики.

    Как сообщает Report, агдамский клуб с 154,75 очками поднялся со 134-го места на 96-е.

    "Сабах" (79,25) опустился с 264-й позиции на 302, "Араз-Нахчыван" (70,25) поднялся с 363-го места на 355, "Зиря" (68) опустился с 274-го на 380 место.

    В списке лидирует представитель Франции ПСЖ с 543 очками.

    "Qarabağ" klubu dünya reytinqində 38 pillə irəliləyib
    Qarabag FC climbs 38 spots in global rankings

