"Карабах" поднялся на 38 позиций в мировом рейтинге

Клуб "Карабах" поднялся на 38 позиций в рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики.

Как сообщает Report, агдамский клуб с 154,75 очками поднялся со 134-го места на 96-е.

"Сабах" (79,25) опустился с 264-й позиции на 302, "Араз-Нахчыван" (70,25) поднялся с 363-го места на 355, "Зиря" (68) опустился с 274-го на 380 место.

В списке лидирует представитель Франции ПСЖ с 543 очками.