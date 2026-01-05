"Karvan-Yevlax" futbolçusu ilə yollarını ayıracaq
Futbol
- 05 yanvar, 2026
- 16:17
"Karvan-Yevlax" klubu qış fasiləsində futbolçusu Nika Çaçaşvili ilə yollarını ayıracaq.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, Yevlax təmsilçisi 21 yaşlı müdafiəçinin müqaviləsinə qarşılıqlı şəkildə xitam verəcək.
O, "Karvan-Yevlax"ın heyətinə ötən ilin yanvarında, komanda hələ I Liqada çıxış edərkən qoşulub.
Qeyd edək ki, Nika Çaçaşvili "Karvan-Yevlax"dan öncə İspaniyanın "Plasensia" klubunun şərəfini qoruyub.
