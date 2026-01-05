İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    "Karvan-Yevlax" futbolçusu ilə yollarını ayıracaq

    Futbol
    • 05 yanvar, 2026
    • 16:17
    Karvan-Yevlax futbolçusu ilə yollarını ayıracaq

    "Karvan-Yevlax" klubu qış fasiləsində futbolçusu Nika Çaçaşvili ilə yollarını ayıracaq.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, Yevlax təmsilçisi 21 yaşlı müdafiəçinin müqaviləsinə qarşılıqlı şəkildə xitam verəcək.

    O, "Karvan-Yevlax"ın heyətinə ötən ilin yanvarında, komanda hələ I Liqada çıxış edərkən qoşulub.

    Qeyd edək ki, Nika Çaçaşvili "Karvan-Yevlax"dan öncə İspaniyanın "Plasensia" klubunun şərəfini qoruyub.

    Futbol Nika Çaçaşvili "Karvan-Yevlax" Müdafiəçi

