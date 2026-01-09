İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Son iki gündə Türkiyədə fırtına səbəbindən beş nəfər ölüb

    Region
    • 09 yanvar, 2026
    • 15:41
    Son iki gündə Türkiyədə fırtına səbəbindən beş nəfər ölüb

    Son iki gündə Türkiyədə baş verən fırtına səbəbindən beş nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NTV məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, təbii fəlakət İstanbul, Bursa, Aksaray, Aydın, Karaman və Dənizli vilayətlərində ciddi fəsadlara səbəb olub.

    Türkiyə fırtına Ölüm təbii fəlakət

    Son xəbərlər

    16:20

    Prezidentin fikirləri Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi xəritəsində etibarlı tərəfdaş olduğunu göstərir - RƏY

    Xarici siyasət
    16:19

    Müşfiq Ələsgərli: Azərbaycan dili ilə bağlı problemlər mediada qabardılmalıdır

    Media
    16:11

    Rəşad Nəbiyev Şabranda vətəndaşları qəbul edib

    İKT
    16:10

    "Neftçi TV" internet üzərindən yayımı davam etdirəcək

    Futbol
    16:07
    Rəy

    "Kölgə dəniz donanmaları" – dövlətlər qaçaqmalçılar rolunda - ŞƏRH

    Analitika
    16:01

    Dünya Bankı: Azərbaycanda reallaşdırılmamış ticarət potensial əmtəə dövriyyəsinin 58 %-ni təşkil edir

    Biznes
    16:00

    Dubaydan İrana 17 reys ləğv edilib

    Digər ölkələr
    15:58

    Azərbaycanda valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq vahid anlayışından istifadə olunacaq

    Daxili siyasət
    15:57

    Qulu Məhərrəmli: Azərbaycan dilindən istifadə qaydaları ilə bağlı vəsaitlər azdır

    Media
    Bütün Xəbər Lenti