Son iki gündə Türkiyədə fırtına səbəbindən beş nəfər ölüb
- 09 yanvar, 2026
- 15:41
Son iki gündə Türkiyədə baş verən fırtına səbəbindən beş nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə NTV məlumat yayıb.
Bildirilib ki, təbii fəlakət İstanbul, Bursa, Aksaray, Aydın, Karaman və Dənizli vilayətlərində ciddi fəsadlara səbəb olub.
