"Çelsi"nin futbolçusu "Napoli"yə keçə bilər
Futbol
- 09 yanvar, 2026
- 15:52
İngiltərənin "Çelsi" klubunun futbolçusu Rahim Sterlinq İtaliya təmsilçisi "Napoli"yə keçə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Corriere dello Sport" məlumat yayıb.
"Zadəganlar" 30 yaşlı vingerin müqaviləsini ləğv etməyi planlaşdırır. R.Sterlinq London komandasında forma şansı əldə edə bilmədiyi üçün ayrılmaq niyyətindədir. İngiltərəli oyunçu yeni baş məşqçi Liam Rosenyorun da planlarına daxil deyil.
"Napoli" isə futbolçu ilə ciddi maraqlanır.
Qeyd edək ki, Rahim Sterlinq cari mövsüm "Çelsi"də oyuna çıxmayıb.
