    Капитан сборной Азербайджана: Нам очень стыдно за крупное поражение

    Футбол
    • 06 сентября, 2025
    • 02:13
    Капитан сборной Азербайджана: Нам очень стыдно за крупное поражение

    Члены сборной Азербайджана по футболу испытывают чувство стыда за крупное поражение.

    Как сообщает корреспондент Report из Рейкьявика, об этом заявил журналистам капитан команды Эмин Махмудов.

    Он высказался после разгромного проигрыша в выездном матче с Исландией на отборе ЧМ-2026.

    "Нам очень стыдно за такой результат. Мы не должны были проигрывать с таким счетом. Не думали, что счет будет настолько крупным. Я прошу прощения у болельщиков", - сказал Махмудов.

    Отметим, что матч Исландия - Азербайджан завершился победой хозяев поля со счетом 5:0.

    Azərbaycan millisinin kapitanı: "Böyükhesablı məğlubiyyətə görə çox utanırıq"

