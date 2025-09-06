Капитан сборной Азербайджана: Нам очень стыдно за крупное поражение
Футбол
- 06 сентября, 2025
- 02:13
Члены сборной Азербайджана по футболу испытывают чувство стыда за крупное поражение.
Как сообщает корреспондент Report из Рейкьявика, об этом заявил журналистам капитан команды Эмин Махмудов.
Он высказался после разгромного проигрыша в выездном матче с Исландией на отборе ЧМ-2026.
"Нам очень стыдно за такой результат. Мы не должны были проигрывать с таким счетом. Не думали, что счет будет настолько крупным. Я прошу прощения у болельщиков", - сказал Махмудов.
Отметим, что матч Исландия - Азербайджан завершился победой хозяев поля со счетом 5:0.
Капитан сборной Азербайджана: Нам очень стыдно за крупное поражение
