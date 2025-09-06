Azərbaycan millisinin kapitanı: "Böyükhesablı məğlubiyyətə görə çox utanırıq"
Futbol
- 06 sentyabr, 2025
- 01:49
Futbol üzrə Azərbaycan yığmasının üzvləri böyükhesablı məğlubiyyətə görə utanc hissi keçirirlər.
"Report"un Reykyavikə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan millisinin kapitanı Emin Mahmudov deyib.
O, DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində İslandiyaya səfər matçındakı böyükhesablı məğlubiyyət barədə danışıb:
"Belə nəticəyə görə çox utanırıq. Bu hesabla uduzmamalı idik. Hesabın bu qədər böyük olacağını düşünməmişdik. Azarkeşlərdən üzr istəyirəm. Onlar elə bilməsinlər ki, bu cür məğlubiyyətlərdən sonra biz sevinirik".
Qeyd edək ki, İslandiya - Azərbaycan görüşü meydan sahiblərinin 5:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Son xəbərlər
02:17
Tramp: ABŞ donanmasına təhdid yaradan Venesuela hərbi təyyarələri vurulacaqDigər ölkələr
01:49
Azərbaycan millisinin kapitanı: "Böyükhesablı məğlubiyyətə görə çox utanırıq"Futbol
01:33
İslandiya millisinin baş məşqçisi: "Əsas olan qələbə qazanmaq idi"Futbol
01:25
Cənubi Koreya vətəndaşlarının ABŞ-də kütləvi şəkildə saxlanılmasını pisləyibDigər ölkələr
01:00
Fernandu Santuş: "Axı nəyə görə istefa verməliyəm?"Futbol
00:58
Azərbaycanın U-21 millisi Portuqaliya yığmasına məğlub olubFutbol
00:55
KİV: Fitso Ukraynanın Aİ-yə daxil olmasını dəstəkləyibDigər ölkələr
00:47
AFFA-nın baş katibi: "Azərbaycan millisinin baş məşqçisi istefa verməsə, bu barədə özümüz tədbir görəcəyik"Futbol
00:35
Foto
Video