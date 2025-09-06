İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Azərbaycan millisinin kapitanı: "Böyükhesablı məğlubiyyətə görə çox utanırıq"

    Futbol
    • 06 sentyabr, 2025
    • 01:49
    Azərbaycan millisinin kapitanı: Böyükhesablı məğlubiyyətə görə çox utanırıq

    Futbol üzrə Azərbaycan yığmasının üzvləri böyükhesablı məğlubiyyətə görə utanc hissi keçirirlər.

    "Report"un Reykyavikə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan millisinin kapitanı Emin Mahmudov deyib.

    O, DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində  İslandiyaya səfər matçındakı böyükhesablı məğlubiyyət barədə danışıb:

    "Belə nəticəyə görə çox utanırıq. Bu hesabla uduzmamalı idik. Hesabın bu qədər böyük olacağını düşünməmişdik. Azarkeşlərdən üzr istəyirəm. Onlar elə bilməsinlər ki, bu cür məğlubiyyətlərdən sonra biz sevinirik".

    Qeyd edək ki, İslandiya - Azərbaycan görüşü meydan sahiblərinin 5:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

