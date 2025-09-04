DÇ-2026: Azərbaycan millisi İslandiya ilə Reykyavikdəki oyunda dəstəksiz qalmayacaq
Futbol
- 04 sentyabr, 2025
- 16:18
DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin ilk oyununda İslandiya yığmasının qonağı olacaq Azərbaycan millisi dəstəksiz qalmayacaq.
"Report"un "Misli"nin dəstəyi ilə Reykyavikə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, komandanı 30-a yaxın azarkeş dəstəkləyəcək.
Fanatların arasında Avropada fəaliyyət göstərən "Milli Dəstə" fanklubunun üzvləri də var.
Onlar bu gün İslandiyaya yollanacaqlar.
Qeyd edək ki, İslandiya - Azərbaycan görüşü sentyabrın 5-də, Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq.
