"Azəryol"un belaruslu baş məşqçisinin müqavilə müddəti açıqlanıb
Fərdi
- 07 yanvar, 2026
- 10:41
Qadın həndbolçulardan ibarət "Azəryol" komandasının baş məşqçisi Sergey Kamburla müqavilənin müddəti açıqlanıb, komandaya yeni məşqçi təyin olunub.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.
Belaruslu mütəxəssislə 1,5 illik müqavilə imzalanıb.
"Qarabağ"ın sabiq baş məşqçisi Gülnarə Nağıbəyova isə komandada birinci köməkçi məşqçi vəzifəsinə təyin olunub.
Son xəbərlər
10:59
Valideynlər övladlarının laborator analiz nəticələrinə artıq "mygov" platformasında baxa biləcəklərİKT
10:58
Təbriz, Ərdəbil və Zəncana əlavə təhlükəsizlik qüvvələri yeridilibRegion
10:55
Yük avtomobillərinin ehtiyat hissələrini oğurlayan usta saxlanılıbHadisə
10:55
Tayvanda radardan itən "F-16"nın pilotunun axtarışları aparılırDigər ölkələr
10:45
Azərbaycandan Çin və Macarıstanda təhsil almaq üçün 600-dən çox müraciət olubElm və təhsil
10:42
Prezident İlham Əliyevin müsahibəsi Azərbaycanın yeni mərhələdə strateji yol xəritəsidir - RƏYDaxili siyasət
10:41
"Azəryol"un belaruslu baş məşqçisinin müqavilə müddəti açıqlanıbFərdi
10:40
AEM: Ötən il 56 aptekdə reseptsiz dərman satışı aşkarlanıbSağlamlıq
10:37