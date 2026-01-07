"Azəryol"un belaruslu baş məşqçisinin müqavilə müddəti açıqlanıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Fərdi
    • 07 yanvar, 2026
    • 10:41
    Azəryolun belaruslu baş məşqçisinin müqavilə müddəti açıqlanıb

    Qadın həndbolçulardan ibarət "Azəryol" komandasının baş məşqçisi Sergey Kamburla müqavilənin müddəti açıqlanıb, komandaya yeni məşqçi təyin olunub.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Belaruslu mütəxəssislə 1,5 illik müqavilə imzalanıb.

    "Qarabağ"ın sabiq baş məşqçisi Gülnarə Nağıbəyova isə komandada birinci köməkçi məşqçi vəzifəsinə təyin olunub.

    həndbol "Azəryol" klubu Gülnarə Nağıbəyova Sergey Kambur

