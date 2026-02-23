Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Итальянский рефери во второй раз будет судить матч "Карабаха" против команды из Англии

    Футбол
    • 23 февраля, 2026
    • 13:03
    Итальянский рефери во второй раз будет судить матч Карабаха против команды из Англии

    Итальянский судья Давиде Масса назначен главным арбитром на матч плей-офф Лига чемпионов УЕФА "Ньюкасл" - "Карабах".

    Как сообщает Report, 44-летний рефери уже обслуживал матч агдамского клуба против команды из Англии. В 2018 году он был главным арбитром на матче "Карабах" - "Арсенал", проходившем на Бакинском олимпийском стадионе. Встреча, состоявшаяся в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА, завершилась победой гостей - 3:0.

    В 2019 году Масса обслуживал матч "Карабаха" против АПОЭЛ в квалификации Лиги чемпионов, который азербайджанская команда выиграла 2:1.

    Итальянский рефери в текущем сезоне обслужил 4 матча Лиги чемпионов УЕФА. В последний раз он работал на матче в Португалии, где "Бенфика" в последнем туре общего этапа обыграла испанский "Реал" со счетом 4:2.

    Отметим, что матч "Ньюкасл" - "Карабах" состоится в ночь с 24 на 25 февраля в 00:00 в Англии. В первой встрече в Баку английский клуб одержал победу со счетом 6:1.

