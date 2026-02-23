İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İtaliyalı hakim ikinci dəfə "Qarabağ"ın İngiltərə komandası ilə oyununu idarə edəcək

    Futbol
    • 23 fevral, 2026
    • 12:40
    İtaliyalı hakim ikinci dəfə Qarabağın İngiltərə komandası ilə oyununu idarə edəcək

    UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin "Nyukasl" - "Qarabağ" oyununa təyinat alan italiyalı hakim Davide Massa daha əvvəl də "köhlən atlar"ın İngiltərə klubu ilə matçını idarə edib.

    "Report"un məlumatına görə, 44 yaşlı referi 2018-ci ildə Azərbaycana gəlib.

    O, həmin vaxt Bakı Olimpiya Stadionunda keçirilən "Qarabağ" - "Arsenal" görüşündə əsas söz sahibi olub. UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsi çərçivəsində baş tutan qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə yekunlaşıb - 3:0.

    Bundan əlavə, Davide Massa 2019-cu ildə Ağdam klubunun Kiprdə APOEL-ə 2:1 hesabı ilə qalib gəldiyi UEFA Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsinin ilk oyununa təyinat alıb.

    2014-cü ildən beynəlxalq görüşlərə təyinat alan italiyalı FIFA referisi cari mövsüm UEFA Çempionlar Liqasında 4 matçı idarə edib. O, son olaraq Portuqaliyada "Benfika"nın İspaniyanın "Real" komandasını 4:2 hesabı ilə məğlub etdiyi görüşdə iş başında olub.

    Qeyd edək ki, "Nyukasl" - "Qarabağ" oyunu fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə, saat 00:00-da İngiltərədə baş tutacaq. Bakıdakı ilk qarşılaşmada qonaqlar 6:1 hesabı ilə üstün olub.

    Nyukasl - Qarabağ UEFA Çempionlar Liqası Davide Massa FIFA referisi Futbol xəbərləri
    Итальянский рефери во второй раз будет судить матч "Карабаха" против команды из Англии
    Italian referee to officiate Qarabag's match against English club for the second time

