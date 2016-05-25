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    Итальянский болельщик приговорен к 26 годам лишения свободы

    Инцидент произошел в 2014 году

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Итальянский болельщик футбольного клуба "Рома" Даниэле Де Сантис приговорен к 26 годам тюремного заключения.

    Как сообщает Report, он обвинялся в убийстве болельщика клуба "Наполи" Чиро Эспозито.  

    3 мая 2014 года перед матчем "Наполи" - "Фиорентина" за Кубок Италии в Риме между болельщиками произошел инцидент. В ходе потасовки он выстрелил из пистолета в фаната "Наполи" Чиро Эспозито. Последний получил тяжелое ранение в голову и умер спустя 53 дня в больнице, не приходя в себя.

    Отметим, что на этой встрече "Наполи" одержал победу со счетом 3:1.

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